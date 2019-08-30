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30.08.2019 17:14
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Угнанный Solaris привел полицию к отстойнику Hyundai в Янино. Путь машины отследили по камерам

Расследуя угон автомобиля в Невском районе Петербурга, полицейские накрыли отстойник похищенных машин во Всеволожском районе Ленобласти. В гараже оказались шесть «Солярисов» и одна «Соната», и все – со следами перебивки номеров.

Как стало известно «Фонтанке», 22 августа в полицию Невского района обратился мужчина с заявлением об угоне белого Hyundai Solaris 2018 года выпуска. Машина пропала в период с полуночи до 10 утра от дома 4, корпус 2, по улице Коллонтай. Было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража в крупном размере).

Работая по делу, полицейские отсмотрели записи с камер наблюдения по пути следования похищенного «Соляриса» и выяснили, что двое злоумышленников отвезли машину к дому 32 по улице Коммуны и оставили там. Два дня спустя двое неизвестных забрали автомобиль и поехали на нем в автомастерскую в поселке Янино-1.

Вечером 28 августа по подозрению в угоне «Соляриса» в Янино задержали двух 36-летних мужчин и парня 20 лет, ранее не судимых. Двоих допросили как свидетелей, одного – в качестве подозреваемого. Он признался, что вместе с подельником похитил Hyundai Solaris с улицы Коллонтай и затем перегнал его в мастерскую. Подельника разыскивают.

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В мастерской провели обыск, в ходе которого полицейские изъяли похищенный «Солярис» и еще шесть машин: пять Hyundai Solaris и один Hyundai Sonata. Все автомобили имели видимые следы перебивки номерных агрегатов. Изъятые машины переданы на исследование.

Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. В отношении него составлен протокол по статье 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания). Двое других доставленных в полицию мужчин также уроженцы сопредельных государств, тоже могут иметь причастность к угону, отмечают в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Угнанный Solaris привел полицию к отстойнику Hyundai в Янино. Путь машины отследили по камерам

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