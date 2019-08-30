Коломойский анонсировал «беспредельные решения» в отношении Порошенко

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский в интервью изданию «Цензор.net» рассказал о своей встрече с бывшим президентом Украины Петром Порошенко и, в частности, заявил, что после смены генпрокурора в стране экс-главу государства ждут «беспредельные решения» по ранее заведенным уголовным делам.

По словам Коломойского, он встречался с Порошенко один раз после президентских выборов «в частном домовладении» в Киеве. Инициатором общения стал «некий медиатор».

«Мы с ним ни о чем не договаривались, ничего не это самое. Мы просто поболтали. Про жизнь. Уважительно. Как он себя чувствует в роли не президента, например, какие у него ощущения. Нормально. Привыкает. Конечно, скажем, в последние годы его правления у нас были не сильно солнечные отношения… Но первый год был запоминающимся, так что более-менее было ничего», — рассказал бизнесмен о беседе с экс-президентом.

Коломойский отметил, что на встрече не обсуждались проблемы президентства самого Порошенко. При этом бизнесмен считает уголовные дела против экс-главы государства, открытые по заявлениям юриста Андрея Портнова, достаточно серьезными. По его мнению, лишь пребывание Юрия Луценко в должности генпрокурора мешало искам Портнова «вылиться в какие-то конкретные беспредельные решения».

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«Но скоро все изменится», — заявил Коломойский.

На вопрос о том, продолжит ли в будущем бизнесмен общение с бывшим президентом, Коломойский сказал, что Порошенко — часть истории Украины и что его заслуги перед страной он никогда не забудет.

«Он сделал мне немного хорошего, но это немногое – очень ценное. Порошенко удержал страну в самое тяжелое время. Можно и нужно говорить, как, с какими жертвами, с какими ошибками, можно идти в суд. Все это на его совести», — сказал он.

Государственное бюро расследований Украины расследует в отношении Порошенко более 11 уголовных дел. Многие из них открыты по заявлениям юриста Андрея Портнова.

Ранее в эфире телеканала NewsOne Портнов говорил, что Порошенко не будет задержан до тех пор, пока должность генпрокурора занимает Юрий Луценко, давший экс-президенту гарантии неприкосновенности.

Накануне, 29 августа, Юрия Луценко на должности генпрокурора сменил замглавы офиса президента Руслан Рябошапка.