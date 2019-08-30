«Петербургская Недвижимость» вывела в продажу большие квартиры в Приморском районе

Setl Group

Компания предлагает покупателям новые семейные квартиры в корпусе №9 квартала «Чистое небо». Стоимость — от 4,6 млн рублей, площадь — до 85 кв. метров.

Среди вариантов представлены двух, трех- и четырехкомнатные планировки евроформата. В квартирах продумано все для комфортной жизни семей с детьми: большие кухни, позволяющие выделить место для приготовления еды и зону для гостиной, несколько санузлов и балконов, просторные коридоры. Все квартиры сдаются с полной чистовой отделкой по стандартам «Итальянские коллекции» в одном из двух цветов: «Ваниль» или «Шоколад».

Квартал «Чистое небо» от Setl Group строится в престижном Приморском районе, недалеко от Юнтоловского лесопарка и в 15 минутах езды от метро «Комендантский проспект». Восемь корпусов уже сданы и заселены: для жителей построены детские сады, работают магазины, аптеки и кафе, ведется строительство школы. Особая гордость проекта – просторный внутренний двор протяженностью 1,5 км и пешеходная площадь Солнца. Спокойствие и безопасность обеспечит система видеонаблюдения, покрывающая детские площадки, паркинги, входные группы и холлы.

«Петербургская Недвижимость» — эксклюзивный брокер всех объектов Setl Group. Компания работает с 40 застройщиками и предлагает большой выбор жилья в Петербурге и Ленинградской области. Благодаря сотрудничеству с ведущими банками покупатели получают ипотеку на специальных условиях. Услуги по подбору жилого комплекса, квартир, оформлению ипотеки и юридическому сопровождению сделки бесплатны для клиентов «Петербургской Недвижимости».

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