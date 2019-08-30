«Аминь, госпожа министр!» Ольга Васильева в Петербурге призналась, что Министерству просвещения срочно нужен сценарист

Министр Васильева на Общероссийском родительском собрании рассказала, как профессии учителя будут возвращать сакральность, а врио Беглов вспомнил отцовский ремень.

Ольга Васильева/кадр из трансляции

На Общероссийском родительском собрании в академической гимназии № 56 заклеймили мобильные телефоны и реабилитировали интернет. Телемост падал с хрустом и скрежетом. Врио Александр Беглов поведал о роли синего бантика в воспитании, а министр просвещения Ольга Васильева вспомнила свою учительницу в розовой кофточке. Ведущий телепередачи «Умники и умницы» Юрий Вяземский обеспечил православный конферанс. За кадром остались 1,5 тысячи вопросов родителей со всей страны.

Общероссийское родительское собрание прошло, как Прямая линия с Путиным на минималках. За три часа удалось ответить десятка на полтора вопросов, а было их прислано со всей страны около 1,5 тысячи.

Для начала врио губернатора Петербурга решил сказать учителям что-нибудь приятное. «Они взвалили на себя бурлачий труд, – сказал врио. – Невозможно похвалить, погладить, поругать, да еще и организовать выборы. Бурлаки — это командная работа». А потом напомнил, что никакое образование не поможет, если ребенка не научить, что такое хорошо и что такое плохо. «У меня отец фронтовик, прошел все войны, – рассказал Александр Беглов. – А я восьмой ребенок в семье, самый младший. И отец знал, как меня воспитывать. Не только офицерский ремень всегда на стуле висел, и я смотрел на него с оглядкой. Но и разговорами». Однажды будущий врио спросил у своего отца, любит ли он сына и будет ли любить, что бы тот ни натворил: «Любить — буду, сказал отец. А вот уважать или нет — это сделаешь ты сам».

Первый вопрос задали из Петербурга, и касался он цифровых технологий в школе. Так что сразу после того, как министр Ольга Васильева рассказала про «точки роста», которые благодаря таким технологиям появятся в сельских школах, Александр Беглов снова взял инициативу на себя.

Реклама



Фото: кадр из трансляции

Публика услышала, что в Петербурге были созданы три центра цифрового образования для детей, 490 школ будут переоборудованы по последнему цифровому слову и в каждой школе появится скоростной интернет. Чтобы управиться с этим добром, 50% учителей пройдут переподготовку до 2024 года. От цифры незаметно перешли к другим приятным темам. В Ленобласти выделили 63 гектара земли для развития лагеря «Зеркальный», чтобы он стал круглогодичным. «Это будет совершенно новый лагерь, современный, со всеми наворотами!» – отметил врио. И попросил министра уменьшить документооборот для учителей. А для иллюстрации рассказал свой любимый анекдот про жареную золотую рыбку. У рыбки на этот раз попросили составить программу ОГВ для учительницы — и волшебное существо снова не справилось, предпочтя позорную гастрономическую смерть. Закончил свое выступление Александр Беглов рассказом про своего племянника, который часами сидит в неудобной позе за уроками, потому что задают слишком много.

Министр терпеливо слушала. А потом выдала свою версию того, что мешает плохому танцору. И как бы невзначай вспомнила про сосульки — хотя, как говорится, ничто не предвещало.

Для начала министр рассказала, что у учителей жизнь налаживается: из документооборота останется всего четыре наименования – рабочий план учителя, тематический календарный план, дневник и классный журнал. И все будет хорошо, если никто не станет придумывать учителям дополнительные активности. Например, не будет требовать фотографировать сосульки, которые угрожают безопасности детей, чтобы коммунальщики приехали и убрали их. «Я убеждена, что есть службы, которые без фотографий сосульки могут сбить», – сказала Васильева и перешла к теме племянника.

Петербург Фото: кадр из трансляции

Министр напомнила, что в 1986 году, по оценке PISA (Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся), мы были самой читающей страной в мире. Есть несколько способов оценки. PIRLS (Международное исследование качества чтения и понимания текста) — исследуются навыки учеников начальной школы, по нему мы делим первое место с Сингапуром. Вторая оценка — TIMSS (Международное мониторинговое исследование качества школьного математического и естественно-научного образования), по ней мы входим в первую десятку. PISA оценивает знания и навыки учащихся от 8-го до 9-го класса — в оценку входит функциональное чтение, математическая грамотность и креативное мышление. «По этой оценке мы на 32-м месте, – сказала Васильева, все ближе подбираясь к племяннику Беглова. – Почему? Потому что к 15 годам мы теряем навыки функционального чтения. На сегодняшний день 23% взрослых и детей этим навыком не владеют. Это возможность прочитать страницу параграфа и переложить тремя предложениями. Следующая PISA будет проводиться через два года. Большое дело — вернуть навыки функционального чтения. Допускаю, что ребенку сложно понять текст, потому что какие-то навыки потеряны. И вот это время за учебниками связано с тем, что нет навыка понимания текста. Без этого мы будем делать уроки часами».

«А у вас такое трепетное отношение к школе, потому что в этом году внук в школу идет?» – решил разрядить обстановку Вяземский.

«Да, у меня есть свой интерес. Пять внуков. И чем лучше мы воспитаем свое будущее поколение, тем будет успешнее наша страна и тем больше это поколение будет платить нам пенсию», – ответил врио.

«Храни господь такого замечательного дедушку!» – снова умилился телеведущий и предложил переходить уже к вопросам родителей.

Первый вопрос был про агрессивное поведение детей и усиление воспитательной работы в школах. Васильева ответила уклончиво, отметив, что все беды из-за стремления к успеху без труда. «Успешность – замечательное слово. – Но эта успешность мне не всегда нравится. В 16 – 17 лет ребенок сталкивается с неоправданными надеждами. Начинается то самое сложное настроение, которое может привести к разным результатам. Мы должны с самого начала жизни нашего ребенка говорить, что без труда и вкалывания никакого результата быть не может. Только добиваясь через труд поставленных целей ты будешь успешен. Давайте возвращать замечательный глагол «трудиться» в школу».

«А что-нибудь изменилось за последнюю тысячу лет в воспитании наших детей? – вставил Александр Беглов. – Ничего. Я хочу рассказать, как меня воспитывала мать. Она уехала в чужой город, где я родился, с двумя детьми. И осталась с двумя чемоданами и минимумом денег в Баку, может быть, это и спасло семью. Все погибли, кроме отца и его брата, поэтому они и многодетными стали, сейчас нас 105 человек. Я в 17 лет спросил: «Мама, ты счастлива?» – «Счастлива». – «Какое же это счастье, две похоронки получила о гибели отца, восемь человек детей поднимала». – «Я счастлива, потому что я вас всех люблю, но самое главное – вы любите меня, это счастье». Без любви и уважения к ребенку воспитывать сложно. Я начал понимать это, когда стал дедом. Когда опаздываешь на работу и ведешь ребенка в садик — и начинается, «я бантик синий не хочу, хочу другой». И мы применяем родительский ресурс. В таком бантике пойдешь, какой есть. Если ты без уважения относишься к этой проблеме – а для нее проблема тот бантик или другой… надо понимать детей своих, чтобы наладить с ними диалог».

«Поехали в Смоленск! – не выдержал ведущий и спустя час после начала Общероссийского собрания включил телемост. – Смоленск, как вы там? Замечательный многострадальный славный город!» Смоленские родители задали вопрос о профподготовке детей с особыми потребностями, но ответ получили не сразу.

Смоленск Фото: кадр из трансляции

«Давайте сначала Александра Дмитриевича отпустим, – предложил Вяземский. – Но скажите сначала теплые слова». «Теплыми словами» стал рассказ про систему профориентации «Навигатор», которая разработана в Петербурге. Это база, в которой выпускники школ могут посмотреть, в какой вуз можно поступить, куда потом устроиться на работу и какая будет в этой отрасли зарплата. «Мы можем поделиться этим «Навигатором», – сказал врио, прежде чем покинуть актовый зал.

У Васильевой был на этот счет другой ответ: министерство готовит карту страны, на которой будет отмечено, где и какие предприятия готовы брать на работу детей с разными отклонениями по здоровью.

Перед тем как дать слово Ставрополю, Вяземский уточнил, достаточно ли одного урока географии в неделю, чтобы дети понимали, что где находится. Министр ответила, что географии мало — нужен еще как минимум час. К беседе присоединилась ставропольская делегация — однако ничего, кроме бульканья и кваканья, услышать не удалось. В зале раздались сдержанные смешки, когда в ответ на просьбу подвинуть к себе микрофон ставропольский спикер поднял со стола прибор, похожий на робот-пылесос, и поднес ко рту. Звук лучше не стал, однако Ольга Васильева сумела разобраться: «Вы спрашиваете меня, будут ли введены ограничения на использование мобильной связи в школе? Мобильные телефоны во время обучения надо исключить!»

Из Удмуртии спросили, почему учитель должен сам оборудовать свое рабочее место и изготавливать методические материалы за свой счет. «Пусть школа дойдет до меня, – ответила Васильева. – Я хочу поговорить с ее директором. Приведение школы в порядок – это задача руководства».

Севастополь Фото: кадр из трансляции

В Севастополе возмутились, что в школах вводят дополнительный иностранный язык, хотя не могут обеспечить качественное обучение даже английскому. В итоге родители вынуждены нанимать репетиторов — лучше бы литературы и русского добавили. «Это не обсуждается, английский язык все должны знать», – парировала министр.

У Красноярска тоже случились проблемы с географией и связью. Вместо вопроса в зале опять раздалось ритмичное бульканье.

Красноярск Фото: кадр из трансляции

«Красноярск, а какая там у вас речка течет? Енисей что, больше не течет?» – пытался наладить контакт ведущий и отключил Красноярск, потому что они не ответили. Та же история повторилась с Сыктывкаром. Телемост гудел и хрустел, в зале смеялись уже в голос.

Саранск Фото: кадр из трансляции

Саранск не стал надеяться на чудо и вышел на связь с видеокамер, которые, судя по формату изображения, использовались для наблюдения на выборах. Решение оказалось верным — и вопрос о едином стандарте учебников удалось задать без помех. «У нас по физике 22 линейки учебников, по биологии 12 линейных учебников, – сказала министр. – В 90-е годы страна проснулась без стандарта учебников, и началась вакханалия. Учебники выпускались без ограничения и с минимальным контролем. Но учебники не должны быть бизнесом». В итоге федеральный перечень учебников постоянно сокращается, из него уже вылетели 480 наименований. Кое-кто с этим не согласен и даже пытается судиться, но процесс идет.

Салехард Фото: кадр из трансляции

Из Салехарда спросили, не приведет ли цифровизация в школах к тому, что дети окончательно уйдут жить в Интернет. Ольга Васильева назвала такой подход «демонизацией». «Я объясню, что оно на самом деле, – сказала министр. – У нас есть проект «Цифровая образовательная среда». Можно в 3D пройти любую экскурсию, какая есть в музеях страны, мы сделали библиотечный и архивный фонды. Все регионы создают it-клубы и кванториумы. Это те самые точки роста в сельских школах, где будет использовано дистанционное обучение».

Хабаровские родители спросили, что делать с нехваткой мест в приличных школах. «Хорошая школа не резиновая, давайте поднимать качество образования всем миром», – ответила министр.

Хабаровск Фото: кадр из трансляции

Когда подключился Волгоград, Васильева простодушно сообщила, что видит на экране много знакомых лиц. Волгоград не подвел и спросил, не пора ли ввести по физкультуре, музыке и ИЗО систему оценки «зачет-незачет». Министр признала, что да, давно пора — к тому же проблема ей знакома, ведь она преподавала в школе музыку и историю.

Волгоград Фото: кадр из трансляции

Юрий Вяземский тоже решил задать вопрос — и попросил сделать так, чтобы Ленинградская область присоединилась наконец к движению «Умники и умницы», потому что «Полтавченко обещал». Тут же в зале нашелся глава образования в Ленобласти, который под благосклонным взглядом Ольги Васильевой решил этот вопрос. «Храни вас господь, Ольга Юрьевна. Можно я вас перекрещу?» – расчувствовался Вяземский.

Из соцсетей выловили вопрос о введении шахмат как обязательного урока. Министр призналась, что хочет это сделать, но непонятно, где взять на это часы — вон география в очереди стоит, ждет.

Из Сыктывкара спросили, когда вернут учителю статус в обществе. «Не с точки зрения зарплаты, а с точки зрения возвращения уважения к педагогу», – уточнили по видеосвязи. «Со времен «Доживем до понедельника» не было создано фильмов о значении учительского труда, – вздохнула Васильева. – Анна Александровна Прусихина, мой первый педагог, я помню ее в розовой кофточке и в розовом платочке. Я не могла представить, что Анна Александровна ест и пьет воду, как обычный человек. Нужно изменить риторику. Нужно изменить отношение молодых родителей. Я обращаюсь к нашему министру культуры: давайте снимем фильм. Он говорит: давайте. Но знаете, в чем проблема? В сценарии. Мы не можем найти сценариста».

На прощание Ольга Васильева пожелала первоклассникам, которые в этом году отправятся в школу, не испытать разочарования.

«Аминь, госпожа министр! Будьте здоровы и счастливы!» – подытожил Вяземский.

Венера Галеева,

«Фнтанка.ру»