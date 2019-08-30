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Общество
01.09.2019 12:07
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«Самая дающая категория — мужики»: сколько зарабатывает человек-паук из петербургского метро

Героя в обтягивающих трико часто можно встретить поздним вечером в полупустом вагоне подземки. Настоящее имя петербургского человека-паука не Питер Паркер. И у него за спиной 12 лет в брейк-дансе.

«Самая дающая категория — мужики»: сколько зарабатывает человек-паук из петербургского метро

фото: Иван Черных

Первое видео с человеком-пауком из петербургского метро читатели «Фонтанки» сняли в 2015 году. За это время он стал спускаться под землю почти ежедневно, обзавелся командой и подражателями. Акробатические этюды не всем пассажирам приходятся по душе, особенно когда тела в костюмах проносятся в сантиметре от их лиц, но некоторым такие попутчики кажутся уместнее обычных попрошаек.

Сейчас шесть пауков в петербургском метро работают вместе. Первым из них был 28-летний Сергей Садин, который 12 лет занимается брейк-дансом. В прошлом призер городских соревнований теперь преподает и работает на корпоративах и праздниках в тематических образах. Его коллегам также от 21 до 31 года и почти все имеют танцевальное прошлое.

«Самая дающая категория — мужики»: сколько зарабатывает человек-паук из петербургского метро

По словам Сергея, танцевать в метро он начал еще в 2014 году, когда ездил в столицу на соревнования, а в петербургскую подземку в костюме паука впервые спустился в 2015.

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«Костюм был весьма условным – маска паука, олимпийка, спортивные штаны. Реакция на шоу оказалась феноменальной:  пассажиры хлопали в ладоши и сидели с разинутыми ртами», – рассказал артист.

Читатель «Фонтанки»

Постепенно к нему присоединились друзья. Они часто выступают парами, тройками, но выходят и соло. Понимание когда и где показывать шоу появилось с опытом.

«В выходные можем начинать в любое время с 10 утра до полуночи. А в будни с 12 до 16 и с 21 до нуля часов, когда в вагонах есть свободное место. Обычно катаем по два-три часа, целый день так не попрыгаешь — слишком жестко. Но все зависит от эмоционального настроя, – рассказал «Фонтанке» Сергей. – Ездим в основном по синей и красной веткам, которые захватывают центр, и фиолетовой, там оптимальный поток — нет толпы».

Даже в самый плохой день человек-паук собирает минимум 500 рублей в час. Обычно больше. По словам Сергея, «самая дающая категория — мужики»,  а самое большое, что протягивали ему после выступления — пять тысяч рублей. Доходы позволяют регулярно обновлять гардероб. Каждый костюм стоит около 10 тысяч и может превратиться в труху в условиях метро за полгода-год.

Кроме того, пауков периодически задерживают в метро. Проводят с ними воспитательные беседы, иногда даже приходится платить штрафы за нарушение общественного порядка. Но в целом, по словам Сергея, петербургская подземка более лояльна к артистам, чем московская.

«Мне кажется, что сотрудникам метрополитена нравится то, что мы делаем. Ко мне неоднократно подходили и хвалили: «Наконец-то что-то хорошее, интересное, а то задолбали эти попрошайки». Пробовал выступать в Москве — но там задерживали, говорили, что надо согласовывать, что это незаконно», – рассказал он.

Приходится сталкиваться и с агрессией от зрителей. Особую ненависть и интерес пауки вызывают у пьяных. Бывают  и производственные травмы.

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«Выбивали колени, руки растягивали. Ведь помимо интерактива в выступлении много «физики» – хождений на руках, подтягиваний. Но ничего серьезного. На зрителей мы, кстати, никогда не падали», – отметил Садин.

На претензию о том, что пауки ломают поручни в вагонах, он ответил, что это не так. По его мнению, они рассчитаны на большую нагрузку — на резкое торможение в час пик. И то, что парни во время шоу подвисают на них, с опорой даже не в одной, а, как правило, в двух-четырех точках, для них совершенно не критично.

Появились и конкуренты, паразитирующие на успешной концепции. Сергей с коллегами зовет их «позерами». Они не танцуют, а просто ходят в костюмах и пытаются создать какой-то перформанс. Не всегда довольны пауками традиционные музыканты и попрошайки из метро. Они отрабатывают поезд от первого до последнего вагона, а пауки влезают в один-два и часто не видят, что в нем уже кто-то трудится. Но пока серьезных последствий такие конфликты не имели.

По словам Садина, в душных вагонах метро у людей только одна мысль — скорее подняться наружу. А они стараются поднять настроение, используя поездку как интерактивную сцену.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

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