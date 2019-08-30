В режиме «чёрного неба». Петербург предупредили о метеоусловиях первой степени опасности

Синоптики объявили об опасности загрязнения атмосферы в Петербурге. Дышать более насыщенным выхлопными газами воздухом вынуждает безветренная погода.

«В ночные и утренние часы 31 августа ожидаются неблагоприятные метеоусловия, способствующие загрязнению атмосферы, 1-й степени опасности для всех групп источников», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте Смольного. Об аналогичном предупреждали днём ранее, указав ночь на 30-е число.

Как объяснили «Фонтанке» в комитете по природопользованию, оснований для беспокойства нет. Рассылка ориентирована на предприятия, которые в соответствии с режимом корректируют свою работу.

Вредные вещества в атмосфере копятся при безветренной погоде. Выхлопы развеиваются слабо, заводам и прочим рекомендовано не усугублять. Свой вклад вносят и автомобили. Горожанам в такие периоды рекомендуют не распахивать окна и не злоупотреблять долгими прогулками. В народе режим называют «чёрное небо». Впрочем, синоптики обещают, что к обеду газовые облака сдует.

Степеней опасности неблагоприятных метеоусловий три. Первая скорее неприятная и самая распространённая. Так, с начала года Смольный получил от Гидромета 14-е подобное предостережение. В прошлом году штиль спровоцировал повышение концентрации ядовитых газов, но отмечалось оно не во всех районах.