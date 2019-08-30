В последний месяц перед ужесточением требований к шенгену визу Финляндии запросили больше 100 тысяч петербуржцев
Спрос на финский шенген вырос по сравнению с августом 2018-го на 57%. Как «Фонтанке» рассказали в Генконсульстве Финляндии, количество принятых заявлений на визу с 1 по 29 августа составило около 100 тысяч.
Особенно напряжённым стал последний день, 30 августа, – очередь растянулась по эскалатору, который пришлось отключить. Атмосферу очевидцы описали как нервную и конфликтную.
Ажиотаж случился из-за предстоящего нововведения — с 1 сентября Финляндия будет требовать дополнительные документы для подтверждения маршрута поездки и финансовой состоятельности. Об этом было объявлено 1 августа. С тех пор поток желающих получить пропуск в Европу по упрощённым правилам, которые действовали для жителей Петербурга, в сравнении с прошлым годом удвоился.
Стоит отметить, что новость о введении наложилась на и без того увеличившийся сезонный спрос — в июле в дипмиссии зафиксировали рост в 40%, до 74 тысяч.
Всего же, по данным Генконсульства, в январе — августе петербуржцы подали больше полумиллиона заявлений, что уже приближается к показателю за весь прошлый год – 539 тысяч.
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