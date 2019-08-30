А вы-то куда? Финны на автобусе не заметили велодорожку в Петербурге

Финны, на родине которых за неправильную парковку можно лишиться десятков евро, в турпоездке в Петербург легко пренебрегают требованиями ПДД.

Читатель 30 августа обнаружил припаркованный прямо на велодорожке на Фонтанке автобус с финскими номерами, а рядом с ним любующихся панорамой интуристов. Остановка прямо на велодорожке их не смутила.

С началом туристического сезона велодорожка на набережной Фонтанки окончательно превратилась в парковку туристических автобусов и верениц автомобилей. Водители, даже после возмущения велосипедистов, уезжать не спешат, рассказывая о некоем праве останавливаться для «разгрузки». «Фонтанка» задала вопросы ГИБДД и получила очевидные ответы: нет, парковаться нельзя. Даже если очень хочется, нужно и «больше негде». На велополосе запрещены любые остановки.