Бывший ректор Петербургской духовной академии стал наместником Сретенского монастыря

Бывший ректор Санкт-Петербургских духовных школ покидает и Московскую духовную академию, которую возглавил год назад. Такое решение принял 30 августа Священный синод Русской православной церкви.

«Архиепископ Верейский Амвросий, назначенный на прошлом Синоде ректором Сретенской духовной семинарии, сегодня также становится наместником Сретенского монастыря», – сообщил в телеграм-канале председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

В свою очередь, ректором Московской духовной академии стал епископ Питирим (Творогов), управлявший до того Душанбинской епархией.

Напомним, что решение о переезде архиепископа Амвросия из Петербурга в Москву было принято также на заседании Священного синода – в Екатеринбурге 14 июля 2018 года. Оно расстроило студентов духовных школ Северной столицы: ректора, который 10 лет руководил семинарией и академией, очень любили. Но за год владыка, кажется, успел снискать авторитет и в МДА. Впрочем, одна тема оказалась конфликтной: было объявлено об объединении Московской духовной академии со Сретенской духовной семинарией. Реорганизацию объяснили тем, что в обоих учреждениях фактически работают одни и те же преподаватели, а студентам МДА будет проще добираться до учебы — не нужно будет ехать в Сергиев Посад, можно будет обучаться в самой Москве. Тема вызвала широкое обсуждение в Сретенской семинарии, детище бывшего наместника монастыря Тихона (Шевкунова). Если коротко, то там оно никого не обрадовало. Сам же бывший наместник уже в мае 2018 года был назначен митрополитом Псковским и Порховским.