ГК «КВС» организует детскую экскурсию в пожарную часть ЖК «Ясно.Янино»

ГК "КВС"

ГК «КВС» приглашает жителей Санкт-Петербурга и Ленобласти на познавательную экскурсию (0+) в недавно открывшуюся пожарную часть в микрорайоне «Ясно.Янино».

Экскурсия пройдет 4 сентября, участие в мероприятии и трансфер от станции метро «Ладожская» бесплатные.

Пока дети будут заняты путешествием в мир одной из самых важных профессий, родителям предложат прогулку по новому комфортному микрорайону «Ясно.Янино». В ходе экскурсии по кварталу можно будет ознакомиться с планировочными решениями, оценить качество отделочных материалов, а детям предложат посмотреть на ежедневную работу пожарных и оснащение части. Малыши смогут изучить огромные красные машины и даже посидеть за рулем, примерить форму пожарного и попробовать себя в роли борца с огнем, а также узнать о том, как обезопасить себя и близких от возгорания. Проводить экскурсию будет начальник части, который сможет ответить на все вопросы любознательных гостей. Мероприятие рекомендовано детям от 5 лет и их родителям.

«Наличие пожарного депо на территории нашего жилого комплекса и постоянное взаимодействие с руководством части дает ГК «КВС» возможность организовывать такие не только яркие, но и познавательные мероприятия. В формате увлекательной интерактивной игры детям доносится полезная информация по основам безопасности и предупреждению пожароопасных ситуаций. Мы рады, что сотрудники пожарного депо всегда идут навстречу и готовы принимать гостей», – отмечает Анжелика Альшаева, генеральный директор агентства недвижимости ГК «КВС».

Предварительная запись на экскурсию обязательна. Получить подробную информацию и записаться можно по телефону: + 7 (812) 645-55-55.

Напомним, современное пожарное депо в микрорайоне «Ясно.Янино» было открыто 30 июля 2019 года. ГК «КВС» выступила застройщиком, генподрядчиком и инициатором возведения здания на территории своего ЖК, а также приняла участие в финансировании строительства. Пожарное депо рассчитано на три машино-выезда и оснащено новым оборудованием: 50-метровой лестницей, размера которой будет достаточно для тушения высотных домов населенного пункта, а также спецтехникой, инвентарем и обмундированием.

Справка о компании ГК "КВС"

ЖК «ЯСНО.ЯНИНО» - застройщик ООО "КВС Девелопмент", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/ja_ja_yasno_yanino/dokumenty/