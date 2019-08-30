СМИ: Пассажиры «Победы» будут летать на рухнувшей в Эфиопии модели Boeing

Группа «Аэрофлот» ожидает поставку сразу шести самолетов Boeing-737 MAX в ближайшие два года.

«Поставки трех [из шести] Boeing-737 MAX, скорее всего, будут отложены до 2020 года», – цитирует 30 августа презентацию российского перевозчика «Интерфакс».

Эксплуатантом новых самолетов станет «Победа», которая сейчас использует 30 лайнеров предыдущего поколения 737.

Полёты Boeing-737 Max приостановили по всему миру после двух авиакатастроф, случившихся в течение полугода. Урон от запрета полётов Boeing-737 MAX оценили в 400 миллионов долларов. В октябре 2018 года 737 MAX потерпел крушение в Индонезии, в марте 2019-го – в Эфиопии. Погибли в общей сложности 346 человек, компания Boeing выделила их семьям 100 миллионов долларов. По предварительной версии, крушения были связаны со сбоем в системе MCAS, помогающей пилотам управлять самолётом.