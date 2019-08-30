За драку на Комендантском будут судить водителя и пассажира Rolls-Royce. Оба раскаялись

Меньше месяца потребовалось сотрудникам Следственного комитета, чтобы довести дорожный конфликт с водителем Rolls-Royce на Комендантском проспекте до суда. О завершении расследования уголовного дела сообщается на сайте СК Петербурга 30 августа.

В побоях и хулиганстве в зависимости от роли каждого обвинили 26-летнего водителя Rolls-Royce и его 27-летнего пассажира. По версии следствия, днём 29 июля статусный автомобиль двигался по тротуару Комендантского проспекта. Выходка не понравилась крепко сложенному пешеходу. Он сначала в словесной форме пытался объяснить ПДД, в ответ получил пару бранных замечаний. Затем водитель Rolls-Royce вышел на кулачный бой, в процессе которого распылил перцовый баллончик. На подмогу товарищу поспешил и пассажир. Вместе они нанесли противнику не менее десяти ударов по голове. Потерпевший получил химический ожог лица и шеи.

Дело направлено в суд. «Оба обвиняемых отпущены под подписку о невыезде. Они раскаялись и во всём признались», — добавили в СК.

2 августа делом заинтересовался лично глава ведомства Александр Бастрыкин, который увидел сюжет о драке на Комендантском по телевизору, после чего сотрудники СК «подключились» к работе, забрав дело у коллег из полиции.

По информации «Фонтанки», 26-летний водитель Rolls-Royce ездит за рулем нескольких элитных автомобилей, есть в списке и BMW, и Ferrari. В город он перебрался не позже 2018 года вместе с родителями. Ранее семья жила в Старом Осколе, а родился хулиган в Курской области.