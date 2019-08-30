Внешнее кольцо КАД между Парашютной и Культуры откроют 31 августа

На севере кольцевой автодороги Петербурга с конца августа – начала сентября изменится схема движения. Сейчас там полностью перекрыто внешнее кольцо.

Как сообщает 30 августа пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 31 августа между развязками с Парашютной улицей и проспектом Культуры будет открыто движение транспорта по участку внешнего кольца КАД со 116-го по 125-й километр. Со 2 сентября на этом отрезке кольцевой движение будет осуществляться по двум полосам в каждом направлении.

С 1 июля в рамках реконструкции северного участка КАД на отрезке между Парашютной и Культуры полностью перекрыто движение по внешнему кольцу, и транспорт пускают по внутреннему – по одной полосе в каждом направлении. Из-за этого на севере кольцевой ежедневно собираются многокилометровые пробки.