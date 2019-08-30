В Пулково пострадали две американские туристки. Их подвёл эскалатор

Прощание с Северной столицей вышло травмоопасным для иностранок, не удержавшихся на эскалаторе. Синяки и ушибы в качестве сувениров им достались в Пулково.

Как стало известно «Фонтанке», травмы получили две гражданки США, которые ждали вылета в ночь на 30 августа. На одном из эскалаторов в терминале чувство равновесия их подвело, подхватить друг друга не вышло.

В компании «Воздушные ворота Северной столицы» подтвердили случившееся. Женщины обратились за помощью к медикам аэропорта. Серьёзных повреждений, судя по всему, они избежали – прерывать своё путешествие госпитализацией иностранки отказались. По данным пресс-службы оператора Пулково, обе сели на самолёт и покинули город.