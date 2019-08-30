Банк России назвал размер комиссий за оплату товаров в системе быстрых платежей

ЦБ утвердил максимальный уровень комиссий, которые банки смогут взимать с ретейлеров при оплате товаров и услуг через систему быстрых платежей с 1 октября, сообщает пресс-служба регулятора.

«Совет директоров Банка России утвердил максимальный уровень комиссий, которые банки смогут взимать с торгово-сервисных предприятий при оплате товаров и услуг через Систему быстрых платежей (СБП). Их диапазон составит от 0 до 0,7% от суммы платежа и будет зависеть от вида деятельности такого предприятия», – говорится в сообщении.

Отмечается, что комиссии не будут взиматься при платежах в пользу государства, таких, как штрафы, налоги, пени, для массовых платежей, «в том числе за товары повседневного спроса, медицинские и образовательные услуги, тариф установлен на уровне 0,4%, для остальных – 0,7%».

Банк России запустил системы платежей по номеру телефона – Систему быстрых платежей – в январе 2019 года. В тестовом периоде, который начался 28 января и продлился месяц, принимали участие 12 банков: ВТБ, Газпромбанк, Альфа-Банк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, банк «АК Барс», Тинькофф Банк, QIWI, СКБ-Банк, Росбанк, Совкомбанк и РНКО «Платежный центр». Позже банки начали подключать к системе всех клиентов.

Согласно указанию ЦБ, системно значимые банки, к которым относится Сбербанк, должны будут обеспечить возможность для своих клиентов осуществлять переводы через систему быстрых платежей (СБП) с 1 октября 2019 года.