Петербуржцы заблокировали эскалатор в визовом центре Финляндии в надежде успеть подать документы на визу по старым правилам

Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

Ситуация в визовом центре Финляндии в последний день приёма документов по старым правилам накалилась до предела.

Как передаёт корреспондент «Фонтанки», за 20 минут до закрытия ВЦ в очереди стояло около 200 человек. Эскалатор наверх пришлось выключить — вереница желающих «сдаться» на визу стоит на ступеньках.

В очереди возникают конфликты, когда кто-то пытается пройти наверх. Есть те, кто пробивается внаглую, у кого-то есть место в очереди, но они не хотят объясняться перед каждым.

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На вопрос корреспондента «Фонтанки» о том, примут ли заявления у всех желающих сегодня, сотрудники визового центра отвечают: «Нам тоже интересно, должны принять всех, кто успел получить талончик, по крайней мере тех, кто должен сдавать биометрию».

Напомним, с 1 сентября Финляндия вводит новые требования к набору документов: к заявлению нужно будет приложить подтверждение маршрута и финансовой состоятельности. Подробнее.