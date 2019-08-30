Вице-премьер Борисов раскритиковал Петербург за малую долю гражданской продукции в ОПК

Заместитель председателя правительства России Юрий Борисов на заседании Промышленного совета в Смольном заявил, что петербургская оборонка отстаёт от среднероссийских темпов перехода на гражданскую продукцию.

Как он заявил 30 августа, с одной стороны, доля такой продукции выросла вдвое, но это объясняется эффектом «низкой базы». А с другой – ее доля всего 16,7%, против 20,9%, которые сложились в среднем по России.

«Это говорит о том, что нам предстоит ещё очень много работы, чтобы выйти на те показатели, которые перед нами поставил президент, – 30% к 2025 году и 50% к 2030 году».