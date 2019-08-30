Антропоморфное животное с выпученными глазами. В Петербурге судили «коня Юлия»

В Петербурге оштрафовали аниматора, донимающего туристов в образе коня из богатырской дружины. Раскрывать иностранцам платные объятия ему не запретили, но возвращаться на петербургские улицы теперь не в чем.

Как сообщает пресс-служба судов города 30 августа, к административной ответственности привлечён предприниматель Алексей Сычёв. Трудовую нишу он нашёл на Дворцовой площади, где за 300 рублей за сеанс фотографируется с желающими.

27 февраля перед камерами он позировал в костюме коня Юлия, чем нарушил положение об авторском праве. Правами на героя мультфильма «Три богатыря» владеет «Студия анимационного кино «Мельница». Её согласием на пользование образом предприниматель не заручился.

«Ростовая фигура является переработкой оригинального художественного произведения (персонажа) «Конь Юлий» в виде объемной фигуры — гнедого антропоморфного коня с рыжим хвостом и гривой, продолжающейся на морду, выпученными глазами, а также с использованием характерных сочетаний пропорций, размеров», – подтверждает заключение эксперта.

Суд оштрафовал Сычёва на 1,5 тысячи рублей. Более весомой потерей стала конфискация рабочего инвентаря: костюм, состоящий из отдельных частей в виде головы, туловища и копыт ему не вернули.