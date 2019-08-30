Коварство левого поворота. На видео попали два ДТП в Петербурге: мото и вело

Две видеозаписи аварий с двухколёсными средствами, случившиеся в Петербурге за последние часы, вызвали горячее обсуждение в соцсетях.

30 августа около 8:40 при повороте с проспекта Луначарского на Выборгское шоссе водитель сбил велосипедиста, который переезжал дорогу по пешеходному переходу, сообщают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

В отделе пропаганды УГИБДД по городу и области информации об этом ДТП пока нет.

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На Лесном проспекте, 2, вечером 29 августа автомобиль тоже поворачивал налево, а мотоциклист ехал прямо, но ситуация там другая. «Девушка на авто поворачивала во двор, мотоциклист в порядке», – пишут в «Мотосолидарности».

Мотоциклист в комментариях признал, что объезжал «правее правого», при этом не ускорялся, а притормаживал. Автомобилистка, по его словам, не увидела его из-за стойки.