В ЖК – йога, в апартах – фитнес-центр: ПСК о связи спорта и недвижимости

Фитнес-центр в жилом доме – редкость для Петербурга. Дело не в отсутствии запроса на ЗОЖ - он как раз растёт. Но в особенностях проектирования спортивной инфраструктуры.

компания "ПСК"

Эксперты ГК «ПСК» рассказали, почему крупные спортклубы открываются в апартаментах, а камерные студии йоги – в жилых комплексах.

В жилых комплексах

Проектирование фитнес-центра требует предусмотреть площадь от 1500 кв. м, открытую планировку, высокие потолки, значительные электрические мощности, вентиляцию, чашу для бассейна и многое другое.

При этом наличие фитнес-центра само по себе почти не влияет на решение о покупке: у приверженцев спорта выбор клуба чаще обусловлен районом работы и маршрутом передвижения. В свою очередь, коммерческие площади до 200-300 кв. м. востребованы студиями йоги, танцев, детскими спортивными секциями и тому подобным. Именно они открываются на первых этажах домов и стремятся избежать соседства с крупными операторами фитнес-услуг.

– В проектах КОТ, когда один ЖК занимает целый квартал или микрорайон, наличие спортивной инфраструктуры внутри логично. Но в таком случае крупные операторы фитнеса отдают предпочтения зданиям торговых центров в районе, — говорят в ПСК. — В итоге мало кто из девелоперов закладывает потенциальный фитнес-центр в проект ЖК. Исключения есть, но в таком случае фитнес-клуб является частью маркетинга и позиционирования комплекса.

В апартаментах

Другая ситуация в сегменте апартаментов. Понятие сервиса и набор услуг является определяющим при выборе инвесторов и арендаторов, сразу после расположения и стоимости. Здесь фитнес-центр – часть комплексного подхода к проекту, которая повышает его общую привлекательность. Для инвестора это означает конкурентоспособность комплекса. Для арендатора – возможность не отказываться от образа жизни в новой для себя локации.

– Апарт-комплекс – это инвестиционный продукт, качество которого определяется в том числе и набором услуг, – говорят в ПСК. – Мы можем подтвердить это на примере комплекса Like, где предусмотрели фитнес-клуб с бассейном. На площади более 2400 кв. м расположены несколько залов для групповых и индивидуальных занятий, сауны, массажный кабинет.

В ПСК считают, что привлечение сетевых операторов в таких проектах возможно, но если фитнес-центр заявлен как часть сервиса именно комплекса, то должен таким и оставаться. Передавать фитнес-центр Like в стороннее управление девелопер не планирует.

В другом проекте ПСК, апарт-комплексе Start на пр-те Энгельса, также запланирован собственный фитнес-центр с бассейном. Узнать о наличии апартаментов в обоих проектах можно по телефону (812)640-38-38 или на сайте ПСК.

Справка о компании "ПСК"

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Апарт-комплекс Start – застройщик ООО "Компания СОЛ", проектная декларация на сайте http://startspb.house/documents/

Апарт-комплекс LIKE - застройщик ООО "Альянс-Девелопмент", проектная декларация на сайте https://like.house/documents