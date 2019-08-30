СМИ сообщили о «паспорте российских спецслужб» у подозреваемого в убийстве в ФРГ. В Кремле опровергают его связь с «официальной Россией»

Немецкое издание Der Spiegel совместно с Bellingcat и The Insider изучили личность 49-летнего гражданина РФ, которого в Германии подозревают в убийстве грузинского силовика Зелимхана Хангошвили. Вадим Соколов мог въехать в ФРГ по поддельному паспорту.

«Предполагаемый убийца уехавшего из Грузии [Хангошвили] прибыл в Германию под поддельной личностью. Номер его паспорта свидетельствует о связях с российской военной разведкой», – сообщает 30 августа Der Spiegel.

Имя подозреваемого, по данным журналистов, Вадим Соколов. Его паспорт свидетельствует о том, что он родился в Иркутске, однако местом жительства указан Санкт-Петербург. «По указанным личным данным в национальном реестре паспортов России никто не зарегистрирован», – заверяет Der Spiegel.

Однако это не помешало Соколову получить визу во французском консульстве и попасть в Европу через Париж. «Даже если бы ему каким-то образом удалось подделать паспорт самостоятельно, он не смог бы пройти по нему российский пограничный контроль, так как система автоматически соотносит данные отсканированного паспорта с системой Роспаспорт, где Соколова нет», – уточняет The Insider.

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При этом издание выразило сомнение, что росиянин мог быть разведчиком из-за набитых у него татуировок. «Сотрудники спецслужб себе татуировки не набивают, поэтому, вероятнее всего, сам Соколов не был кадровым сотрудником», – полагает The Insider.

Bellingcat указывает на другую странность. Паспорт Соколову выдали 18 июля 2019 года или за десять дней до планируемой поездки. Человек с такими данными якобы не совершил ни одного путешествия в Европу за последние шесть лет. Номер его документа журналисты посчитали похожим на паспорта, якобы выданные сотрудникам российских спецслужб. «Номер «Соколова» также похож на паспорта других офицеров ГРУ, но по-другому: это паспорт «старого» образца, то есть без встроенных биометрических данных», – указывает Bellingcat. Помимо этого своим местом жительства в Петербурге он указал «Альпийскую улицу 37», однако в городе есть только Альпийский переулок, где под номером 37 находится многоквартирный дом.

Полиция Германии считает политический мотив основным в произошедшем 23 августа убийстве. При этом в Кремле «категорически отвергают любую связь между этим инцидентом и официальной Россией».

СМИ ранее обратили внимание, что номера паспортов подозреваемых в атаке в Солсбери Александра Петрова и Руслана Боширова имеют похожие номера.