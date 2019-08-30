КГА отрицает подлог документов в информационной системе комитета

Предположения о подлогах документов в информационной системе комитета по градостроительству и архитектуре Петербурга не соответствуют действительности, сообщили 30 августа в пресс-службе КГА. Ранее источники «Фонтанки» рассказали о возможности правки градостроительной документации.

«Описанные в статье «схемы» являются домыслами «источника, близкого к строительному блоку», и «участника рынка», – заверили в КГА. Комитет ссылается на отсутствие фактов, которые бы подтверждали, что информационная система допускает возможность подмены в ней документов. Также в КГА не исключили, что публикация рассказа источника может расцениваться «как измышления, которые наносят значительный ущерб репутации комитета».

Напомним, ранее стало известно, что после внутриведомственной проверки комитет покинули зампредседателя Андрей Цацаев, глава отдела технической защиты информации Сергей Колбунов и сотрудник отдела информационных систем Петр Наталенко. Чиновники информационного блока были привлечены к дисциплинарной ответственности.

Реклама



На вопрос о причинах в КГА рассказали, что проверка выявила организационные просчеты в устройстве технической защиты информации. Какие именно просчеты, комитет не пояснил. Опрошенные источники «Фонтанки», в свою очередь, рассказали о якобы имеющейся возможности вносить правки в градостроительную документацию. По их словам, лазейку могли применять в случае, когда застройщикам требовалось согласование проектов, не вписывающихся в параметры градостроительной документации.

В случае отсутствия проекта планировки территории в градостроительном плане, пояснили в комитете, указываются сведения градрегламента в соответствии с правилами землепользования и застройки. При заполнении формы градостроительного плана у КГА отсутствует возможность изменения объема отображаемой информации.