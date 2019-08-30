Цвет настроения – оранжевый

Немного грустно, что заканчивается лето? Зато впереди – золотая осень и насыщенная культурная программа в Пушкинском районе. Пушкинцы и жители «Образцовых кварталов» на «Царскосельских холмов» наслаждаются последними солнечными деньками и готовятся к холодному и сумеречному сезону.

Предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Месяц начнётся с танцевального вечера с эстрадным оркестром. Любителей зажигательных танцев ждут каждое воскресенье в 15.00 в Пушкинском доме культуры (18+).

В Доме молодёжи «Царскосельский» 1 сентября в полдень состоится праздничный концерт к Дню знаний (6+).

Также Дню знаний будет посвящена сказка-игра «Как вредная принцесса учиться не хотела». В Пушкинском доме культуры на ул. Набережной, 14, дошкольников ожидают сказочные персонажи, игры, конкурсы и веселье. 2 сентября в 12.00 пройдет представление для детей от 7 лет, 4 сентября в 10.00 – для детей от 5 лет.

Не пропустите День открытых дверей «Путь к творчеству» в Пушкинском доме культуры 6 сентября (6+).

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Основательно к новому учебному году подготовились библиотеки.

8 сентября в 14.00 Павловская городская взрослая библиотека приглашает на литературный вечер поэтов и писателей Пушкинского района «Осенних листьев волшебство» (6+).

12 сентября в библиотеке «Ласточка» состоится моноспектакль «В сумерках тёмных аллей», посвященный жизненному пути Ивана Алексеевича Бунина, теме любви в его творчестве, судьбам первых русских эмигрантов (16+).

Павловская городская библиотека организует презентацию книги известного петербургского искусствоведа Людмилы Валентиновны Коваль "Павловск от А до Я". На встрече автор поведает интересные факты о Павловском парке, дворце и персоналиях, живших и творивших в городе. Время встречи – 12 сентября (6+).

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Об динозаврах и других ископаемых животных детям и их родителям расскажет Анастасия Золина, научный сотрудник Ботанического института. Дверь в мир ископаемых животных откроется 14 сентября в 14.00 в Детской библиотеке (6+).

К 275-летию непобедимого адмирала русского флота Ф. Ушакова Павловская городская библиотека организует лекцию. Под командованием прославленного флотоводца не был потерян ни один российский корабль, ни один матрос не попал в плен к врагу. Ушаков одержал победу в 43 морских сражениях при этом без единого поражения. Подробнее об этих и других фактах можно узнать 18 сентября в 11.00 (12+).

21 сентября в 13.00 Центральная районная детская библиотека приглашает школьников на городскую историко-культурную акцию «Дом, который построим мы». Гости примут участие в виртуальной экскурсии по Пушкину «Город Муз», интерактивной программе «Царскосельские игры», мастер-классах на тему «Любимый город» (6+).

Экскурсия «От Мариинской до Николаевской гимназии», организованная Центральной районной библиотекой им. Мамина-Сибиряка, состоится 22 сентября в 12.00. Её проведут сотрудники краеведческого отдела по исторической части Пушкина: от Леонтьевской улицы по Московской и Набережной улицы. Предварительная запись на экскурсию обязательна. Адрес: г. Пушкин, ул. Малая, д.20. (12+).

Пешеходная экскурсия «И по Садовой пройдёмся мы пешком» начнётся в это же время в Павловске. На ней расскажут об истории появления первой улицы города, её утраченных и восстановленных достопримечательностях. Контактная информация: г. Павловск, ул. Конюшенная, д.16/13 (12+).

Новый джазовый сезон откроется 25 сентября в 19.00 в Доме Молодёжи. Здесь можно будет услышать как джазовую классику, так и современные композиции (18+).

28 сентября в 14.00 на Кадетском бульваре, 22а, состоится городской праздник урожая «Пугало огородное» (0+).

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

В Зубовском флигеле Екатерининского дворца музея-заповедника «Царское Село» до конца сентября 2019 открыта экспозиция «Английский вкус императрицы. Царское Село Екатерины Великой». Среди экспонатов – подлинные английские гравюры из коллекции музея-заповедника, предметы из знаменитого «Сервиза с зеленой лягушкой» из собрания Государственного Эрмитажа (0+).

До 27 сентября в Парадных залах Павловского дворца работает выставка «Карл Росси. Портрет на фоне Павловска». Выставка размещена в интерьере Большой дворцовой библиотеки, которая носит имя своего создателя – Карла Росси (0+).

Ко Дню пожилого человека Дом культуры «Сувенир» готовит праздничный концерт «Душою молоды всегда». Он состоится 28 сентября, в субботу, в 15.00. 30 сентября в 12.00. там же пройдёт творческая встреча «Нет возраста у вдохновения» (18+).

Готовое и строящееся жильё от застройщика в Пушкинском районе: ООО «Терминал-Ресурс», г. Санкт-Петербург, ул. Кокколевская, д.1, литера А. (рядом с «Образцовыми кварталами»), тел. +7 (812) 719-19-19, www.devcent.ru.

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой комплекс "Образцовый квартал", жилой комплекс "Образцовый квартал 2", жилой комплекс "Образцовый квартал 3", жилой комплекс "Образцовый квартал 4", жилой комплекс "Образцовый квартал 5", жилой комплекс "Образцовый квартал 6" – застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya