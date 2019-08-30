Россиянам могут разрешить выкупать свои долги у банков. Кредиторы — резко против

Обязать банки давать заемщикам возможность выкупать свои долги на тех же условиях, что их продают коллекторам, предложило Министерство экономического развития. При этом должникам хотят предоставить приоритетное право выкупа.

О том, что российское правительство серьезно хочет облегчить жизнь заемщикам, 30 августа пишет «Коммерсантъ». По информации газеты, Минэкономразвития предлагает внести поправки в законы о взыскании долгов физлиц (230-ФЗ) и «О микрофинансовой деятельности». Фактически речь идет о списании кредита — просроченные задолженности граждан банки перепродают в среднем за 2,8% от их суммы.

Также чиновники предлагают разрешить должникам в любое время выкупить уже переданный третьему лицу долг по двукратной цене приобретения. Если же удастся доказать, что банк не давал должнику возможность приоритетного выкупа задолженности, то перекупить долг можно будет за 0,5 уплаченной цены.

Кредиторы уже успели заявить свой протест против поправок: они уверены, что таким образом правительство фактически освобождает граждан от выполнения взятых обязательств перед банками и открывает путь к «потребительскому экстремизму».

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Минэкономики не стало комментировать газете свое предложение. В Минюсте сообщили, что документ не получали и потому не могут сформировать свою позицию.

Ранее в наличии непогашенного кредита государственным социологам признался каждый второй россиянин (51%). Из них каждый третий отдаёт кредиторам ежемесячно до 20% всех семейных доходов. Каждый шестой (16%) гасит кредиты третью своих заработков. Половину семейного дохода (от 41% до 50%) за возможность купить желаемое здесь и сейчас отдаёт каждый седьмой гражданин РФ (13%).