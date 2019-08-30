Вантовый и Народную в сентябре ждет ремонт. Работы скоординируют, чтобы не устроить коллапс

В Смольном дорожники и чиновники обсудили графики ремонтов Народной улицы, путепровода «Нева» и вантового моста на кольцевой автодороге Петербурга. Работы на всех объектах запланированы на сентябрь. Их решили скоординировать, чтобы не пересекались.

Как сообщает 30 августа пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга,в сентябре на 57-м километре внутреннего кольца КАД – на Большом Обуховском (вантовом) мосту – планируется заменить деформационный шов. Для работ движение по внутреннему кольцу серьезно ограничат. Сейчас из-за состояния шва на вантовом ограничено движение грузовиков.

Чтобы минимизировать неудобства для водителей, дорожники проанализировали планы работ на улицах, по которым можно будет объехать ремонт. И оказалось, что на Народной улице и путепроводе «Нева», который соединяет ее с Мурманским шоссе, тоже были запланированы работы на сентябрь 2019 года.

В итоге, чтобы графики ремонта не пересекались, стороны договорились сократить сроки плановых работ на трассах объезда и сместить начало ремонта на вантовом мосту на конец сентября. Теперь менять деформационный шов на КАД в районе пересечения с проспектом Обуховской Обороны начнут 23 сентября. Работы планируется выполнить за два месяца, хотя сроки и может поменять погода.

Реклама



В то же время на проезжей части путепровода «Нева» асфальт должны будут поменять до 20 сентября. Сейчас занимаются получением разрешения на работы в Государственной админстративно-технической инспекции. Заказчиком ремонта выступает СПб ГБУ «Мосторест».

Народную улицу планируется отремонтировать в период с 1 сентября по 15 октября. По данным ГАТИ, с 1 по 7 сентября из-за работ ограничат движение по Народной на участке от проспекта Большевиков до Октябрьской набережной, а со 2 по 13 сентября – от Дальневосточного проспекта до Октябрьской набережной, включая перекресток с Дальневосточным. С 23 сентября ограничения движения на Народной улице будут вводиться только ночью.