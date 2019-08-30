Финская почта устраивает трёхдневную забастовку

Профсоюз работников почты Финляндии PAU устроит трехдневную забастовку в знак протеста против снижений зарплат.

Обработка и сортировка почты остановится со 2 по 4 сентября. Сотрудники почты отказались выйти на смены, которые начинаются после 22:00 в воскресенье. Ожидается, что работа продолжится в обычном режиме с утра 5 сентября. Стачка приведёт к задержкам доставки на 1 – 4 рабочих дня.

О снижении зарплат работникам отделов по обработке посылок и сетевой торговли было объявлено 29 августа. Базовая зарплата работников отдела сортировки снизится в среднем на 30%, у некоторых – влоть до 50%. Средняя зарплата почтовиков составляет 2200 евро в месяц, то есть в среднем зарплаты снизятся на 660 евро в месяц, уточняет 30 августа Yle.

Наряду с базовой зарплатой работники в будущем смогут получать различные стимулирующие бонусы за отличное качество работы, удовлетворенность клиентов и высокий уровень производительности.

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Изменение условий труда касается около 700 сотрудников почты.

В 2015 году из-за пятидневной стачки работников почты склады с посылками были переполнены, а открытки на День отца пришли адресатам с двухнедельной задержкой.