На уборку петербургских дорог в 2020 году просят добавить 5 млрд рублей

Комитет по благоустройству в ходе "нулевых чтений" бюджета 30 августа запросил порядка 5 млрд рублей дополнительно на содержание городских дорог. Пока эти работы обеспечены лишь на 62%.

Как рассказал глава комитета Владимир Рублевский, к 9,2 млрд рублей, уже вписанным в бюджет 2020 года, требуется дополнительно 5 млрд. Общая доппотребность комитета составляет 11,5 млрд рублей (сейчас ему выделено около 17 млрд). Помимо содержания дорог, крупные расходы относятся к содержанию и ремонту зеленых насаждений общего пользования. При этом в заявке комблага нет 3-миллиардной субсидии ГУДП "Центр" на погашение кредита для закупки 470 единиц снегоуборочной техники. Этот вопрос обсудят отдельно.

Идея о том, что работы по содержанию улиц катастрофически недофинансированы, стала общим местом во время последней зимы. Чиновники неоднократно сообщали, что отрасль уборки профинансирована бюджетом лишь на 60% от нормативной потребности. Врио губернатора Александр Беглов заявлял, что дополнительная потребность города в уборочной технике составляет 1,2 тысячи единиц. Обслуживать их должны в 2 смены 2,5 тысячи водителей-механизаторов. Вице-губернатор Николай Бондаренко говорил о том, что всего Петербургу требуется 3,5 тысячи единиц.