Цены на стройматериалы продолжают расти

ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»

В 2018 году на рынке стройматериалов произошел резкий скачок цен. Некоторые позиции (например, песчано-гравийная смесь) "подпрыгнули" почти на 20 %, меньше подорожали ЖБИ и известь.

Эксперты ВШЭ предрекали, что в связи с повышением НДС с 18 до 20% с 1 января 2019 года рост цен продолжится. В частности, прогнозировалось, что подорожает керамическая плитка и кирпич, производители которых удерживали цены в течение всего 2018 года. Так, по словам директора Ассоциации производителей керамических материалов Альберта Попова, ожидался рост цен около 5%.

Каково положение дел в этом году и насколько сбылись прогнозы? Ситуацию комментирует Владимир Огурцов, коммерческий директор строительной компании "Дальпитерстрой": "Если говорить о Санкт-Петербурге, то в среднем подорожание стройматериалов у нас небольшое, в рамках инфляции. В начале осени цены обычно находятся на высоком тренде, во второй половине октября обычно наблюдается снижение. Но есть позиции, по которым цены выросли значительнее остальных – это арматура и газобетон. Соответственно, присутствует дефицит этих материалов на стройке. Кстати, нынешняя нехватка газобетона в городе связана, в основном, с отсутствием предложения от крупного производителя газобетонных блоков в СПб. Производство переезжало с Октябрьской набережной в Сертолово, поэтому возник перерыв в поставках. В сентябре завод обещают запустить и проблема дефицита решится".

Справка о компании ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»