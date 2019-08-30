Макрон обсудил с Зеленским подготовку саммита в «нормандском формате»

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский обсудили по телефону взаимодействие в рамках подготовки саммита в «нормандском формате», который должен состояться в сентябре, говорится в сообщении на сайте французского лидера.

«В связи с саммитом глав государств и правительств в "нормандском формате" в сентябре он напомнил об общем стремлении к быстрому прогрессу по мерам безопасности и политическим мерам, необходимым для урегулирования конфликта на востоке Украины», — говорится в сообщении.

В связи с этим главы государств договорились тесно сотрудничать в ближайшие недели.

Ранее на итоговой пресс-конференции саммита G7 в Биаррице Макрон заявил, что саммит «в нормандском формате» состоится в сентябре.

«Нормандская четверка» — группа лидеров четырех стран (Германии, России, Украины и Франции) по урегулированию ситуации на востоке Украины.