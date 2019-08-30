С руководителя ГУП «ТЭК СПб» Ивана Болтенкова сняли приставку «и. о.»

Бывший заместитель председателя комитета по тарифам Иван Болтенков, с июня исполнявший обязанности директора ГУП «ТЭК СПб», возглавил предприятие. Об этом 30 августа сообщила пресс-служба комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

Обязанности директора Болтенков исполняет с 17 июня 2019 года. Приказом энергетического комитета бывший чиновник с 30 августа возглавил предприятие на постоянной основе.

Болтенков работал в финансово-экономическом отделе «Петербургрегионгаза», управлении по финансам «Петербургтеплоэнерго». Затем перешел на должность финансового директора ООО «Северная компания». В 2009-2015 годах занимал пост первого замглавы городского комитета по тарифам Санкт-Петербурга. После перешел в администрацию президента РФ. В 2018 году на посту замглавы НАО курировал тарифную политику и межрегиональное взаимодействие.

Ранее "Фонтанка"https://fontanka.ru/2019/06/13/139/ рассказывала о трансферах в сфере городской энергетики, в рамках которых со своих должностей ушли гендиректор ГУП «ТЭК СПб» Игорь Федоров и «Теплосети Санкт-Петербурга» Игорь Стренадко. В ГУП «ТЭК» на должность и.о. руководителя был назначен Иван Болтенков, в «Теплосети» – Антон Свиридов. Кроме того, «Петербургтеплоэнерго» возглавил Владислав Петров. Игорь Стренадко был назначен главным инженером ГУП «ТЭК СПб». Этим перестановкам предшествовало назначение Сергея Густова на должность гендиректора «Газпром межрегионгаза».

Государственное унитарное предприятие «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» отапливает и снабжает горячей водой порядка 16000 домов Петербурга, в которых живет около 3 млн горожан. Среди абонентов компании – жилые дома, здания социально-бытового назначения – больницы, школы, детские сады, многочисленные производственные объекты. Доля предприятия на петербургском рынке тепловой энергии составляет около 48%. 100-процентным собственником является город.