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Город
30.08.2019 14:05
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Движение в районе «Газпром Арены» ограничат 1 сентября. На стадионе отпразднуют День российского гимна

ООО «Ателье Продакшн» 1 сентября проведет на стадионе «Газпром Арена» День Гимна Российской Федерации. Из-за этого будет ограничено движение транспорта и на нескольких улицах запретят парковаться.

Как сообщает 29 августа пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, с 0:00 до 24:00 1 сентября будет запрещена остановка на Северной и Южной дорогах, в Бодровом переулке, на участке Рюхиной улицы от Северной дороги до Крестовского проспекта, Крестовском проспекте от Петроградской улицы до Южной дороги, Яхтенной улице от улицы Савушкина до Приморского проспекта и по нечетной стороне улицы Савиной.

На этот же период запретят движение по набережной Гребного канала в направлении от Бодрова переулка к Северной дороге, по Крестовскому проспекту от Рюхиной улицы к Южной дороге, по Южной дороге от Крестовского к Теннисной аллее, Северной дороге от Бодрова переулка к Велосипедной аллее, улице Савиной от Петровской площади к Большому Петровскому мосту, Велосипедной аллее в направлении от Северной дороги и по Теннисной аллее в направлении от Южной дороги.

С 12:00 до 24:00 и с 18:30 до 22:00 установят знаки «Въезд запрещен» на участке Рюхиной улицы в направлении от проезда вдоль дома 1 по Кемской улице к Морскому проспекту. А с 18:30 до 22:30 – на Яхтенной улице от улицы Савушкина до Приморского проспекта, на Приморском проспекте от Беговой улицы до Яхтенной. При выезде с прилегающей территории нечетной стороны Яхтенной улицы также поставят знак «Движение направо».

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С 9:00 до 22:00 введут движение по полосам на Крестовском проспекте за пересечением с Рюхиной улицей в направлении к Южной дороге.

КРТИ Петербурга

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