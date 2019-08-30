Столичная Lamborghini на камеру влетела в стоящий BMW и провела ночь на улице уже без людей

Два человека пострадали в Москве в результате столкновения дорогих автомобилей – Lamborghini и BMW.

Как сообщает агентство «Москва», поздно вечером 29 августа у дома 18 по Большой Грузинской улице Lamborghini врезалась в BMW. Момент ДТП попал на камеру: видно, как летящий на большой скорости роскошный автомобиль выскакивает на встречную полосу и влетает в припаркованный внедорожник.

Битая «Ламба» простояла на улице всю ночь, и только утром 30 августа её переместил эвакуатор «Московского паркинга». Теперь она в «безопасном месте», отмечает «Москва».

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И водитель, и пассажирка спорткара (известная бизнесвумен), по данным «МК», оказались в больнице, у женщины травма позвоночника.

Водитель BMW не пострадал, в момент ДТП находился в соседнем магазине, рассказывает он сам каналу «Москва 24». Когда мужчина стоял на кассе, в магазин забежал прохожий и рассказал о страшной аварии. И уже выйдя на улицу, владелец BMW узнал, что в ДТП попала его машина.