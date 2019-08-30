Юкка Ялонен останется на посту главного тренера сборной Финляндии по хоккею
Юкка Ялонен, который дважды привёл Финляндию к победе на чемпионате мира по хоккею, продлил контракт с национальной сборной. Об этом сообщается на сайте Международной федерации хоккея (IIHF).
Контракт с 56-летним специалистом рассчитан до мая 2022 года, когда Финляндия будет принимать чемпионат.
He led Finland to two of its three #IIHFWorlds titles???? – and he will stay. @leijonat head coach Jukka Jalonen signed a new contract until 2022 when Finland will host the Worlds on home ice.
? Matt Zambonin / HHOF-IIHF Images pic.twitter.com/u5aBU5Qom4
— IIHF (@IIHFHockey) August 30, 2019
Под руководством Ялонена Суоми взяла «золото» в 2011-м и в 2019-м. В 2016-м он сумел довести до чемпионства молодёжную сборную Финляндии.
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С 2012 по 2014 год Ялонен возглавлял петербургский СКА. О своём взгляде на Петербург и хоккей он рассказал в интервью "Фонтанке".
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