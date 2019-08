Юкка Ялонен останется на посту главного тренера сборной Финляндии по хоккею

Юкка Ялонен, который дважды привёл Финляндию к победе на чемпионате мира по хоккею, продлил контракт с национальной сборной. Об этом сообщается на сайте Международной федерации хоккея (IIHF).

Контракт с 56-летним специалистом рассчитан до мая 2022 года, когда Финляндия будет принимать чемпионат.

He led Finland to two of its three #IIHFWorlds titles???? – and he will stay. @leijonat head coach Jukka Jalonen signed a new contract until 2022 when Finland will host the Worlds on home ice.

— IIHF (@IIHFHockey) August 30, 2019