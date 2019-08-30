10 млрд на школы и детсады. Комстрой рассказал, сколько денег ему нужно в 2020 году

Комитет по строительству Петербурга в ходе так называемых «нулевых чтений» бюджета запросил 9,7 млрд рублей в качестве доппотребности на 2020 год. Взамен обещает ввести 35 новых объектов. Об этом 30 августа сообщает корреспондент «Фонтанки» из Мариинского дворца.

В ходе «нулевых чтений» бюджета города 2020 года глава комитета Леонид Кулаков сформулировал запросы ведомства. К 21,4 млрд рублей на следующий год он просит добавить 9,7 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что до 2024 года в Петербурге планируется ввести 169 детских садов, 84 школы и 54 медучреждения.

Напомним, что в 2019 году Петербург получил более 10 млрд рублей из федерального бюджета. На эти средства Смольный выкупает у застройщиков 4 школы, 24 детских сада и один объект здравоохранения.