Юбиляр Лукашенко показал свои арбузы в компании «модельных колхозниц»

Президент Белоруссии провел ставший уже традиционным сбор урожая на своем приусадебном участке.

пресс-служба президента республики Беларусь

Александр Лукашенко, отмечающий 30 августа 65-летний юбилей, призвал себе на помощь молодых девушек.

«Традиционно в августе президент вместе с командой собирает <...> урожай. Сегодня, в частности, убирали арбузы. Бахчевые на президентском поле успешно возделываются уже несколько лет», – сообщает государственное агентство «Белта».

На сбор арбузов белорусский лидер отправился сразу после официальных мероприятий. Он порадовался тому, что климат в республике становится теплее, что положительно сказывается и на урожае бахчевых.

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Настроение главе государства, наверное, скрашивали и призванные на помощь девушки, о личности которых государственные СМИ тактично умалчивают. Пользователи соцсетей обратили внимание на женский состав команды Лукашенко, так как ранее группа для сбора урожая была смешанная и включала людей разных возрастов. В Интернете стройных симпатичных девушек уже прозвали «модельными колхозницами».

Напомним, что праздник урожая на приусадебном участке Лукашенко – уже традиционное мероприятие. В прошлом году он лично руководил сбором немецкого картофеля и арбузов. В 2018-м президент научил девушек, как правильно наклонять ведро с картошкой.