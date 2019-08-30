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Город
30.08.2019 13:47
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«Наш дополнительный аппетит – 15,3 млрд рублей». Комитет по транспорту попросил денег

На организацию транспортной работы нужно дополнительно 15,3 млрд рублей. Именно такую сумму запросил городской комитет по транспорту в ходе «нулевых» чтений бюджета на 2020 год.

Из этих средств 11,6 млрд рублей необходимо для проведения масштабной реформы  общественного транспорта. С коммерческими перевозчиками планируется заключить госконтракты на эту сумму. Кроме того, ещё более 1,1 млрд рублей потребуется на субсидию для ГУП «Петербургский метрополитен». Для ГУП «Пассажиравтотранс» комитет попросил лишь 300 млн рублей. Оставшиеся 2 млрд рублей нужны для закупки подвижного состава и обеспечения работы по вывозу «подснежников» – брошенных автомобилей. В частности, на данный момент не хватает стоянок, куда можно свозить разукомплектованные транспортные средства.

Напомним, что в ходе чтений представитель комитета по транспорту заявил, что ведомство рассчитывало бюджет исходя из того, что цены на проезд в 2020 году могут вырасти. Окончательное решение будет за комитетом по тарифам.

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