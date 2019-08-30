Чистая прибыль Setl Group за первое полугодие выросла более чем в два раза

Чистая прибыль холдинга Setl Group по МСФО за первое полугодие 2019 года составила 3,3 млрд рублей против 1,5 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Таким образом она увеличилась в 2,2 раза, сообщили «Фонтанке» 30 августа в компании.

Чистая прибыль холдинга Setl Group по МСФО за первое полугодие 2019 года составила 3,3 млрд рублей против 1,5 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Таким образом она увеличилась в 2,2 раза, сообщили «Фонтанке» 30 августа в компании.

За полгода рост показали практически все основные финансовые показатели. Так, консолидированная выручка Setl Group увеличилась на 27,7 % и составила 34,9 млрд рублей против 27,3 млрд рублей годом ранее. Валовая рентабельность, показатель отношения валовой прибыли к выручке) прибавил 28,9% против 22,5% по итогам отчетности за прошлый год. При этом долговая нагрузка компании сократилась на 34,5% – с 13,9 млрд. до 9,1 млрд руб.

При этом объем продаж холдинга Setl Group увеличился на 65% в денежном выражении и составил 53,2 млрд рублей, а спрос на объекты холдинга в натуральных показателях вырос на 40% и достиг 432 тыс. кв. метров. Общее число сделок по всем видам помещений увеличилось на 43%.

Как отметили в компании, холдинг Setl Group с 2017 года применяет новый международный стандарт финансовой отчетности «Выручка по договорам с покупателями». В соответствии с ним выручка от продаж в строящихся объектах учитывается по мере строительной готовности объектов. Поэтому значительный рост продаж холдинга в объектах, стартовавших в конце 2018 – начале 2019гг., станет заметен в выручке МСФО позднее, когда степень готовности этих объектов будет выше.