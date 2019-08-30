Facebook заблокировал украинского депутата после сообщения об обмене удерживаемыми лицами с Россией

Социальная сеть без объяснения причин заблокировала личную страницу депутата и сопредседателя фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадима Рабиновича после того, как он опроверг информацию об уже состоявшемся обмене удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом. Об этом рассказал помощник депутата Владимир Кацман.

«После публикации на своем аккаунте в Facebook опровержения некоторых сообщений о якобы уже состоявшемся обмене пленными и их прилете в Киев, Fb-страница народного депутата Украины, сопредседателя фракции «Оппозиционная платформа-За життя» Вадима Рабиновича заблокирована без объяснений на 30 дней», – объяснил 30 августа Кацман на Facebook.

По его словам, попытки выяснить, в чем причина блокировки, пока не дали результата. В сообщении Рабиновича, который приводит его помощник, говорится, что информация об освобождении задержанных в РФ украинцев – «ложь». Депутат призвал своих читателей не терять надежду, а также попросил меньше говорить, прибегнув для убедительности к обсценной лексике.

Напомним, что в последние несколько дней СМИ и блогеры сообщают о том, что обмен между Россией и Украиной может состояться в любой момент. Вчера журналисты анонсировали прилет украинцев, которые якобы уж прошли процедуру обмена. Это привело к столпотворению в киевском аэропорту. Позже СБУ и президент Владимир Зеленский опровергли эти сообщения. Адвокат удерживаемых на Украине россиян называет 3 сентября вероятной датой обмена.