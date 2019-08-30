«Консенсуса в обществе у нас пока нет». Матвиенко призвала школы самим выработать правила использования гаджетов

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко считает, что учебные заведения должны оценивать собственную специфику и региональные особенности при выработке правил использования гаджетов. Несколько ведомств уже подготовили свои рекомендации.

«Сами регионы, сами школы должны продолжить это обсуждение [об использовании гаджетов] – родительские комитеты, педагогические советы – и выработать решения, которые бы учитывали особенности того или иного региона, той или иной школы», – цитирует 30 августа Валентину Матвиенко ТАСС.

По ее словам, «консенсуса в обществе у нас пока нет», однако есть понимание, что необходимо ограничить использование гаджетов. Несколько ведомств – Роспотребнадзор, Минпросвещения, Рособрнадзор и Российская академия образования – уже подготовили свои рекомендации о мобильных устройствах в учебных заведениях. Матвиенко пообещала вести мониторинг их использования.

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«Через год мы проведем еще одну дискуссию с тем, чтобы, может быть, в чем-то уточнить рекомендации или сделать их более общими», – уточнила спикер Совфеда.

Сейчас в рекомендациях предлагают переводить телефоны в школах в беззвучный режим, создать специальные места для хранения гаджетов, а во время уроков использовать смартфоны только по необходимости.