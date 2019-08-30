Финляндия будет уничтожать российские ягоды из-за новых ограничений ЕС на ввоз

С середины декабря привезти ягоды из России в Финляндию будет фактически невозможно – для черники, брусники, голубики, клюквы, клубники, смородины, крыжовника и малины потребуется фитосанитарный сертификат. Об этом сообщает таможня Финляндии.

«Изменение фитосанитарной директивы ЕС 1 сентября 2019 года повлияет на ввоз из России физическими лицами ягод, фруктов и овощей. [В переходный период] с начала сентября и до 14 декабря 2019 из любой части России [ещё] допускается ввоз для личного пользования и без наличия фитосанитарного сертификата (выданного органами страны происхождения или отправки. – Прим. ред.) не более 3 кг следующих фруктов и ягод: смородины и крыжовника, малины и морошки, голубики, клюквы, брусники и черники, клубники, яблок, абрикосов, вишни, сливы, нектаринов, персиков, груш», – говорится в сообщении ведомства. Фитосанитарный сертификат также будет обязательным для всех саженцев и семян некоторых растений (весь список на финском языке).

У тех, кто собирает или покупает ягоды в России, изменения вызывают раздражение, пишет телерадиокомпания Yle.

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Изменения связаны с тем, что ЕС пересмотрел директиву о здоровье растений и решил ужесточить требования к ввозу определенных растений, растительных продуктов и почвы. Так в Европе хотят предотвратить распространение различных болезней и вредителей диких растений.

В дальнейшем таможня Финляндии будет уничтожать ягоды, ввезённые без документа, и штрафовать нарушителей.

До сих пор необходимости оформлять документ на чернику, бруснику, клюкву, голубику, смородину и крыжовник, собранные на европейской части России, не было – разрешалось ввозить до 10 кг очищенных ягод для личного использования.

«Для грибов документ не требуется, таким образом, их можно ввозить для личного пользования в количестве, не превышающем 10 кг, без отбора проб и определения уровня радиации и после 1.9.2019», – добавляет финская таможня.

Подробнее о том, что можно, а что нельзя ввозить в Финляндию.

Отметим, что в Россию разрешено ввозить для частного использования без фитосанитарного сертификата до 5 кг растительной продукции (овощей, фруктов) и до 5 кг готовых продуктов животного происхождения в заводской упаковке (мясо, рыба, молоко). Об этих и других ограничениях.