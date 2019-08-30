Ленобласть отыгралась за несмертельные аварии. В Петербурге после ДТП увезли пешехода с алкогольным отравлением

За минувшие сутки, 29 августа, в Петербурге и Ленинградской области произошло 487 дорожных аварий. И если в среду смертельным ДТП отметился город на Неве, то в четверг люди гибли на областных дорогах.

В Петербурге за прошедший день инспекторы ДПС зафиксировали 407 ДТП, в том числе 16 с пострадавшими, сообщает 30 августа Управление ГИБДД по СПб и ЛО. 18 человек получили травмы, среди них двое детей. Погибших не было.

Вечером, буквально в течение 10 минут, в двух ДТП тяжелые травмы получили женщина и ребенок. На Выборгском шоссе автомобиль Chevrolet сбил велосипедистку. А на Загребском бульваре автомобиль Nissan во дворе наехал на 7-летнюю девочку.

В Адмиралтейском районе под машину попал мужчина. Как стало известно «Фонтанке», в 16:21 после ДТП, произошедшего около 15:22 у дома 90 по набережной Фонтанки, в НИИ скорой помощи поступил пешеход. У 26-летнего мужчины диагностировали автотравму, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, ссадины – и пероральное отравление этанолом. В удовлетворительном состоянии его поместили в изолятор.

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В то же время в Ленобласти за день произошло 80 ДТП, в том числе 10 – с пострадавшими. Травмы получили девять взрослых и один ребенок. Два человека погибли, оба – взрослые.

Так, по информации отдела пропаганды УГИБДД, около 23:50 на 34-м километре дороги Ушаково – Гравийное в Приозерском районе 23-летний парень на автомобиле Citroen не справился с управлением и врезался в дерево. В результате автомобилист погиб на месте.

Еще один смертельный случай произошел в Волховском районе. Утром 29 августа на дороге Малашата – Вонга обнаружили перевернутый автомобиль, а рядом – тело неизвестного мужчины лет 60-65. По информации «Фонтанки», в 8:16 на 4-м километре дороги неустановленный водитель Ford Focus не справился с управлением и съехал в кювет, где машина опрокинулась.

Автомобиль принадлежит петербурженке. Мужчина лежал на спине на расстоянии метра от машины. Он был среднего телосложения, ростом около 170 см, со светлыми коротко стриженными волосами. Из особых примет – две наколки-перстни на пальцах и татуировка в виде цветка. Из видимых повреждений у него обнаружили только ссадину на голове. Полиция выясняет личность погибшего, связь с ДТП и причину смерти.