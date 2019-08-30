По 2 рубля сверху. Проезд на метро и в наземном транспорте может подорожать в следующем году

В 2020 году стоимость проезда на метро может вырасти до 47 рублей, а в наземном транспорте до 42 рублей. Именно на эти цифры ориентировался комитет по транспорту, формируя бюджет на 2020 год.

Такие данные 30 августа обнародовал заместитель главы ведомства Олег Матвеев в ходе «нулевых» чтений бюджета на следующий год. При этом он подчеркнул, что решение будет за комитетом по тарифам, который еще не определился с экономически обоснованными расходами перевозчиков. Кроме того, опыт показывает, что решение о повышении или не повышении тарифов на проезд лежит не только в экономической плоскости, но и в политической. Иногда в Смольном принимают решение не повышать тарифы, а допрасходы транспортников покрываются за счет бюджетных субсидий. Так произошло и в 2019 году.

Напомним, что последний раз стоимость разового проезда в метро увеличилась с января 2017 года — с 40 рублей за жетон она выросла до 45 рублей. При этом стоимость проездных билетов поднялась максимум на 7,7%.