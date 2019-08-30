В аварии на путях в Кузбассе погибли двое. На видео объясняют, как тепловоз снимали с вагонов

Два человека погибли в результате столкновения двух железнодорожных составов в городе Киселевске Кемеровской области. По факту аварии на железнодорожном пути угледобывающей компании Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку.

По данным прокуратуры, 29 августа на однопутном железнодорожном пути необщего пользования, принадлежащем АО «Поляны», маневровый тепловоз ТЭМ 2 с 18-ю порожними вагонами столкнулся с железнодорожным составом из 17 порожних вагонов, стоящим на путях. СУ СК по Кемеровской области уточняет, что, предварительно, на предприятии производилась погрузка угля в грузовые вагоны, и столкновение произошло в момент перестановки железнодорожных составов.

Трёх человек, находившихся в кабине тепловоза, зажало. 37-летний машинист и 32-летний помощник машиниста (его дублер) скончались на месте. Составитель поездов с тяжёлыми травмами был доставлен в Областную клиническую ортопедо-хирургическую больницу города Прокопьевск.

Реклама



По факту гибели двух рабочих на территории предприятия, занимающегося перевозкой полезных ископаемых, следственными органами СК возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

30 августа местные СМИ публикуют видеозапись с места аварии и некоторые подробности. За кадром в ролике объясняют, что вагон, в который врезался тепловоз, снимали с кабины состава с помощью спецтехники.

Напомним, машинист поезда и его помощник погибли в результате ДТП 1 июля в Псковской области на путях ОЖД: на пути перед поездом выехал грузовик с бетонными плитами.