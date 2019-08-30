Южная Осетия обвинила Грузию в дестабилизации обстановки на границе

Действия Грузии по нагнетании ситуации в районе осетинского села Уиста, которое находится в приграничной зоне, создают прямые угрозы дестабилизации обстановки в регионе. Об этом заявил МИД Южной Осетии.

«В Цхинвале расценивают эти действия как сознательное и демонстративное нагнетание обстановки на приграничных территориях, чреватое серьезной дестабилизацией ситуации не только на приграничных с Грузией территориях Южной Осетии, но и в регионе в целом», — говорится в официальном заявлении министерства.

В министерстве обратились к миссии наблюдателей ЕС в Грузии, а также к сопредседателям Женевских дискуссий по безопасности в Закавказье с призывами оказать на грузинскую сторону соответствующее давление с тем, чтобы прекратить дальнейшее провоцирование напряженности.

Несколько дней назад в районе села Уиста Знаурского района республики грузинские вооруженные формирования приступили к строительству своих объектов в непосредственной близости к домам местных жителей, о чем сообщал «Sputnik Южная Осетия». Президент республики посетил населенный пункт и заверил жителей села, что власти обеспечат их безопасность.

Кроме того, Комитет Госбезопасности республики сообщил в Facebook, что туда был стянут сводный отряд КГБ, подразделения ОМОН, а также другие структуры силовых ведомств.