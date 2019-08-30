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Бизнес-трибуна
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30.08.2019 11:59
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Жилой комплекс «Сосновка» - северный бизнес-класс

Осенью в эксплуатацию должен быть введен пятиэтажный жилой комплекс «Сосновка» от компании «Строительный трест». Сейчас в новом объекте бизнес-класса продолжается отделка входных групп с панорамным остеклением и проводится активное благоустройство двора и прилегающей территории по авторскому дизайн-проекту. Для севера Петербурга это первый в своем роде дом по сочетанию характеристик.

Жилой комплекс «Сосновка» - северный бизнес-класс

«АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»

ЖК «Сосновка» не имеет аналогов не только в Выборгском районе, среди всего разнообразия предложения на рынке едва ли можно найти похожий на него дом и в других районах Петербурга, в том числе, на Петроградской стороне. Малоэтажный бизнес-класс со всеми преимуществами данного формата, полностью построен из кирпича – проект для людей высокого достатка, не желающих при этом переезжать из любимого ими Выборгского района. Уникальное пятиэтажное кирпичное здание с оригинальными фасадами, отсылающими к русской дореволюционной архитектурной школе, большими окнами, просторными квартирами, террасами, закрытой охраняемой территорией и подземным паркингом выделяется в своем окружении. 

«АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»
«АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»

Комплекс расположен на проспекте Тореза, 77, рядом с Озерками. Это обжитой район с историей и сложившейся средой, вокруг развитая инфраструктура. Жителям «Сосновки» будут доступны как муниципальные детские сады поблизости, так и частные. Всего поблизости три садика и четыре школы. Через дорогу расположен четырехэтажный фитнес-центр высокого класса с двумя бассейнами и SPA, а до парка Сосновка с его прогулочными аллеями и чистым воздухом – 50 метров. Вообще, близость к одноименному парку Сосновка, который называют «зелеными легкими»  Выборгского района, одно из важных преимуществ нового дома – это открывает возможности для спорта и прогулок на свежем воздухе.

Компания-застройщик «Строительный трест» строит свои объекты из кирпича. В комплексе «Сосновка» толщина наружных кирпичных стен достигает одного метра – настоящая крепость. Застройщик подсчитал, что при общей полезной площади дома в 35 тыс. кв. м при создании «Сосновки» было использовано 30 млн кирпичей. В 2018 году комплекс вошел в шорт-лист открытого архитектурно-дизайнерского конкурса «Золотой Трезини» в номинации «Лучший проект жилого комплекса бизнес-класса» в категории «Архитектура как искусство». Фасады здесь состоят из кладки керамического кирпича и сложной облицовочной кирпичной кладки сверху. Сочетание оттенков слоновой кости, красного флеша и горького шоколада создает сложный и оригинальный рисунок стен, формируя благородный образ здания.

«АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»
«АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»

Характерная черта домов бизнес-класса – камерность и единая социальная среда. Это практически «клубный формат» – в  доме 205 просторных квартир, по три на каждом этаже. В планировках – никаких студий, только большие квартиры площадью до 190 кв. м от двух до четырех комнат с трехметровыми потолками. В кирпичных стенах на пятом этаже смонтированы дымоходы, что позволяет установить камин прямо в квартире. Из других преимуществ пятого этажа – собственные открытые террасы. Здесь получится уютное место для любования видами парка, вечерних посиделок с гостями или уютного чтения книг. 

Закрытый охраняемый двор длиной 119 и шириной 31 метр с эксклюзивным благоустройством, современные детские площадки и спортивное оборудование в сочетании с ландшафтным дизайном формируют особое уютное пространство у дома. Территория ЖК будет оборудована велопарковками, а покататься можно в том же парке Сосновка. Во дворе не будет машин – в доме подземный двухуровневый паркинг на 310 машиномест, куда можно спуститься на лифте с жилого своего этажа. При этом количество парковочных мест на 105 штук больше чем квартир. 

«АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»
«АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»

«Покупатели жилья бизнес-класса, как правило, являются обладателями нескольких автомобилей, поэтому зачастую рассматривают приобретение новой недвижимости комплексно, – поясняет директор по продажам компании «Строительный трест» Сергей Степанов, – Как правило, вместе с просторной квартирой наши клиенты приобретают и машиноместо, чтобы не иметь проблем с парковкой в будущем».

В паркинге также же предусмотрены келлеры – индивидуальные кладовые, предназначенные для хранения крупногабаритных вещей, туристического снаряжения или велосипедов. 

С точки зрения транспортной доступности проспект Тореза расположен идеально. Отсюда легко добраться как в центр, так и в северные пригороды за счет близости к проспекту Энгельса и Выборгскому шоссе. До центра города можно доехать за 20-25 минут, также недалеко Выборгская и Пироговская набережные. В 10 минутах пути на автомобиле два выезда на КАД. 

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Справка о компании АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»

ЖК «Сосновка» – застройщик ОА «Строительный трест», проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

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