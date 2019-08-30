Движение по платной трассе М-11 от Тосно до Мясного Бора откроют 3 сентября

Седьмой участок платной автомагистрали М-11 (Москва — Санкт-Петербург) от Тосно до Мясного Бора откроют 3 сентября. Об этом сообщили «Фонтанке» 30 августа в компании «Магистраль двух столиц».

Во вторник состоится торжественное открытие. Вскоре после этого по трассе смогут поехать и обычные автомобилисты, но точное время запуска движения объявят позднее.

Участок длиной 103 километра построен в рамках концессионного соглашения между ГК «Автодор» и ООО «Магистраль двух столиц», он проходит от развязки с М-10 в районе Мясного Бора до развязки с А-120 в районе Тосно.

В июне корреспондент «Фонтанки» стал первым представителем СМИ, который проехал по М-11 от южного полукольца вокруг Петербурга (дорога А-120) до Мясного Бора под Новгородом.