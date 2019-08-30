Движение по платной трассе М-11 от Тосно до Мясного Бора откроют 3 сентября
Седьмой участок платной автомагистрали М-11 (Москва — Санкт-Петербург) от Тосно до Мясного Бора откроют 3 сентября. Об этом сообщили «Фонтанке» 30 августа в компании «Магистраль двух столиц».
Во вторник состоится торжественное открытие. Вскоре после этого по трассе смогут поехать и обычные автомобилисты, но точное время запуска движения объявят позднее.
Участок длиной 103 километра построен в рамках концессионного соглашения между ГК «Автодор» и ООО «Магистраль двух столиц», он проходит от развязки с М-10 в районе Мясного Бора до развязки с А-120 в районе Тосно.
В июне корреспондент «Фонтанки» стал первым представителем СМИ, который проехал по М-11 от южного полукольца вокруг Петербурга (дорога А-120) до Мясного Бора под Новгородом.
Справка:
Компания «Магистраль двух столиц» создана в июле 2013 года ВТБ Капитал и французской группой VINCI для реализации проекта строительства и эксплуатации 7 и 8 этапов М-11 на основе государственно-частного партнерства. Концессионное соглашение между правительством Российской Федерации, от имени которого выступает государственная компания «Российские автомобильные дороги», и ООО «Магистраль двух столиц» подписано 18 ноября 2014 г. Соглашение заключено на 27 лет: на период строительства до 2019 г. и период эксплуатации до 2041 г.