Опять бассейн. Молодая россиянка впала в кому после отдыха в Турции

Студентка из Москвы впала в кому после купания в бассейне на турецком курорте. Девушку уже доставили в Россию.

«Она плавала в маске в бассейне в присутствии матери, которая не сразу поняла, что дочери стало плохо. Причина недомогания не уточняется», – сообщает 30 августа РИА Новости со ссылкой на СМИ.

В состоянии комы 19-летнюю студентку отправили в столицу России. Сейчас она находится в реанимации.

Посольство России в Турции пока никак не прокомментировало ситуацию.