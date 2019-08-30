Происшествия
Опять бассейн. Молодая россиянка впала в кому после отдыха в Турции
Студентка из Москвы впала в кому после купания в бассейне на турецком курорте. Девушку уже доставили в Россию.
«Она плавала в маске в бассейне в присутствии матери, которая не сразу поняла, что дочери стало плохо. Причина недомогания не уточняется», – сообщает 30 августа РИА Новости со ссылкой на СМИ.
В состоянии комы 19-летнюю студентку отправили в столицу России. Сейчас она находится в реанимации.
Посольство России в Турции пока никак не прокомментировало ситуацию.
Справка:
Напомним, что на днях скончалась 12-летняя Алиса из Петербурга, которую засосало в трубу во время купания в бассейне турецкого отеля. 28 августа медики университетской больницы Памуккале 20 минут пытались завести сердце девочки, но не справились. Десять дней за судьбой девочки следили десятки тысяч человек, её полную историю читайте в материале «Фонтанки».