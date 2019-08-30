Вячеслав Макаров: Каждый раз, когда петербуржцы проявляют милосердие и стойкость, срабатывает их генетическая блокадная историческая память

Спикер петербургского ЗакСа Вячеслав Макаров объяснил «Фонтанке», что он имеет в виду, говоря в своих публичных выступлениях о генетическом блокадном коде петербуржцев.

«Это аналогия между передачей биологических и природно-исторических, морально-волевых качеств».

«Блокадный генетический код рожден неистощимой энергией жизни миллионов жителей осажденного города. Это проявилось в сходстве, родстве характеров ленинградцев-петербуржцев. Эта общность – для них нечто само собой разумеющееся.

Блокада врезалась в плоть и кровь тех, кто ее пережил. Современному человеку иногда трудно представить, как ленинградцы переносили эти испытания. Как это пойти в библиотеку или театр, когда ты падаешь от голода? Как играть в футбол силой не тела, но духа? Как великие лишения рождают изобилие души и талантов?

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Блокадный код – в нем жизнь, в нем милосердие, в нем стойкость, достоинство и великая любовь к городу-герою Ленинграду. Эти качества утвердились как основа ленинградского-петербургского сознания, характера и духа. Каждый раз, когда петербуржцы проявляют их, – в этот момент срабатывает их генетическая блокадная историческая память.

Генетический блокадный код – это бессмертный донор патриотизма для России и пример для всего человечества», — передали «Фонтанке» слова спикера в пресс-службе Вячеслава Макарова.

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