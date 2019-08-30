Польша согласовала размещение американских солдат на своей территории. Причиной назван «растущий напор России»

Польское министерство обороны объявило в пятницу, 30 августа, что Варшава и Вашингтон договорились о вводе и расположении дополнительного контингента в республике Восточной Европы.

«Власти готовы сообщить общественности информацию о размещении солдат и местах их дислокации», – цитирует 30 августа заявление министра обороны Мариуша Блащака агентство Reuters.

Переговоры о вводе дополнительного контингента американских солдат ведутся с июня, когда минобороны Польши обосновало такой шаг противостоянием «растущему напору России» после украинских событий и присоединения Крыма. Кроме того, беспокойство польских военных вызывают развернутые в Калининграде ракеты «Искандер».

Сейчас в республике постоянно находятся около 4500 солдат США в составе сил НАТО. Новое соглашение увеличит число дополнительных сил до 1000 человек. В минобороны Польши также отметили, что уже выбрали место для их размещения, однако Блащак уклонился от предоставления более подробной информации.

Согласование сделки должно было состояться во время визита Дональда Трампа, однако в самый последний момент он отменил визит в Варшаву из-за внутренних вопросов. Польская оппозиция считает, что правящая партия «Право и справедливость» хотела использовать визит американского президента для пиара перед парламентскими выборами 13 октября.