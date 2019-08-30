Главный тренер ФК «Зенит»: Наши результаты в Европе далеки от того, чего хотелось бы

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак прокомментировал неожиданную ситуацию, которая сложилась в турнирной таблице чемпионата РПЛ после седьмого тура: сразу пять команд набрали одинаковое количество очков – по 14.

«В это трансферное окно в Российской премьер-лиге появилась большая группа хороших футболистов. Это шаг вперед. Если говорить о конкурентоспособности нашего чемпионата, то говорить преждевременно. Наши результаты в Европе далеки от того, чего хотелось бы. А это эквивалент силы нашего чемпионата. Что касается интереса и атмосферы, то РПЛ – очень интересная лига, много команд, сопоставимых по силе, много красивых мячей», – заявил Семак.

Из пяти клубов в евротурнирах остались два – «Зенит» и «Локомотив» в групповом этапе Лиги чемпионов. «Краснодар» вылетел на стадии плей-офф Лиги чемпионов. Тульский «Арсенал» и «Спартак» выбыли в квалификации Лиги Европы.

Ранее Семак заявил, что Ригони, несмотря на все слухи об уходе в «Сампдорию», пока готовится к матчу со «Спартаком», но изменения возможны.

Матч со «Спартаком» пройдет 1 сентября в Москве. Начало в 19:00 по московскому времени.